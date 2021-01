«A Palazzo di città tutto è fuori controllo»

«Leggere l’ultima nota gridata da Palazzo di Città produce un effetto straniante. Qual è l’oggetto? Quale il senso? Quali gli argomenti?». Esordisce così il Comitato per la salute pubblica in un post che commenta le posizioni espresse dall’Amministrazione comunale circa la vicenda che vede il possibile annullamento degli atti firmati dal dirigente del terzo settore.

Della nota diffusa dal Comune «Non si comprende nulla – scrive il Comitato – Dalla Corte dei Conti, dalla Funzione Pubblica, dal Collegio dei Revisori dei Conti, sono venute contestazioni puntuali, con tanto di citazioni e sottolineature delle norme violate. L’incarico assegnato a un dirigente in quiescenza sono fuori legge e gli atti firmati sono da considerare nulli». Secondo il Comitato le risposte rese dall’Amministrazione Depalma sono cariche di rilievi, indirizzate a un movimento politico e a un suo rappresentante in Consiglio Comunale. «Depalma rimprovera le opposizioni di aver dimenticato altre malefatte amministrative – continua il Comitato – e riprende la solita litania, quella della D1.1. il tutto condito da ignobili strumentalizzazioni sulla pandemia in cui siamo immersi e che nulla hanno a che fare con le violazioni commesse dalla sua amministrazione».

Insomma, il Comitato contesta all’amministrazione di non entrare nel merito delle questioni sollevate, evidenziate tra l’altro dagli organi di controllo a cui lo stesso sindaco si era rivolto. « Il classico menare il can per l’aia per non entrare nel merito – ribadisce il Comitato - In risposta a precise contestazioni giuridiche e amministrative, il nulla assoluto. Solo parole in libertà e senza senso». Secondo la nota scritta nella risposta del sindaco resa attraverso comunicati e organi di stampa, si legge «la dimostrazione che su a Palazzo di città ormai tutto è fuori controllo, basta leggere la prosa sconnessa di questa amministrazione, ossessionata solo dai propri fantasmi».

Nei tre mesi passati, e ancora adesso non c’è traccia di un atto che indichi chi possa essere il prossimo dirigente dell’Ufficio tecnico. «La nomina avrebbero potuto farla un bel po’ di tempo fa senza far perdere tempo e denaro ai Giovinazzesi e senza precipitare il paese tutto in una crisi profondissima». E poi la chiosa: «Quanto al Covid, l’amministrazione pubblichi e aggiorni immediatamente i dati su Giovinazzo. Dati che mancano da troppo tempo rispetto alle città viciniori. Dimostri nei fatti – e non a chiacchiere – di fare qualcosa per il bene della città. Se il tutto fosse accompagnato da salutari dimissioni, ne guadagneremmo tutti».