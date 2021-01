Leggi e regolamenti sul filo dell’interpretazione

«In merito a quanto affermato dal consigliere de Gennaro sull’annullamento degli atti dei settori Urbanistica e Lavori Pubblici, mi vedo costretto a fare delle smentite e delle rettifiche perché quanto da lui affermato è fuorviante e tende solo a creare confusione nei miei concittadini». Esordisce così il sindaco Tommaso Depalma nella sua risposta al consigliere di Primavera Alternativa che attraverso un suo intervento aveva sottolineato il pericolo per l’intera città di Giovinazzo di vedersi annullare atti e provvedimenti firmati dall’ingegner Cesare Tramatore, in qualità di dirigente del terzo settore, perché in quiescenza per raggiunti limiti d’età, e per questo privo di qualsiasi fondamento giuridico nel prosieguo delle sue funzioni. Si sa, in Italia leggi regolamenti e pareri sono sempre soggetti a interpretazioni. Anche quando sono scritti in maniera chiara e univoca. Come il parere della Corte dei Conti a cui lo stesso Comune si era rivolto per chiedere lumi circa la possibilità per lo stesso dirigente, di proseguire nel suo operato. E proprio per le interpretazioni che si vogliono dare agli atti, tra l’altro pubblici, il Comune ha inteso far proseguire l’attività al suo dirigente, nonostante avesse raggiunto l’età per la pensione. Incarico gratuito, ovviamente, ma che comporta non poche responsabilità.

«Il nostro Comune – su legge nel comunicato diffuso dall’Ente pubblico - ha adempiuto secondo quanto indicato dalla Corte dei Conti e dalla Funzione Pubblica e l’ing. Cesare Trematore, che ringrazio ancora una volta per il lavoro profuso, ha rassegnato le dimissioni per aver raggiunto il limite anagrafico per operare nella Pubblica Amministrazione ed è ora in quiescenza. Mi preme precisare che i Revisori dei conti, nella loro nota, non solo hanno contraddetto il loro stesso parere positivo del 13 novembre scorso («l’incarico conferito al dirigente del Terzo Settore è conforme alla normativa e giurisprudenza richiamate») ma sono andati oltre quanto stabilito dalla Funzione Pubblica e alla Corte dei Conti. Per queste considerazioni, sento il dovere di rassicurare tutti in quanto, in queste situazioni, vige la conservazione degli atti, atteso che la nostra Amministrazione e il dirigente in questione hanno sempre lavorato nell’ottica di promuovere e salvaguardare l’interesse pubblico». Il richiamo ai Revisori dei Conti, è d’obbligo, in quanto proprio l’organo di controllo, non più tardi di una settimana fa, aveva chiesto l’invalidazione degli atti firmati dal dirigente a far data dal primo novembre scorso.

«A novembre scorso – si legge infatti nel comunicato e a conferma delle diverse interpretazioni - abbiamo ipotizzato di conferire un incarico gratuito all’ing. Trematore per la prosecuzione della sua attività in qualità di dirigente dell’Ufficio Tecnico. Su questa possibilità vi sono diversi pareri da parte della Funzione Pubblica e della Corte dei Conti. Anche il Consiglio di Stato, in alcune pronunce, sostiene la medesima possibilità, infatti diversi Comuni hanno conferito un incarico gratuito ad un tecnico in quiescenza. Cito questi passaggi per chiarire come non ci sia una univocità di interpretazione rispetto a questa possibilità offerta dalla Legge». Il sindaco però, nel suo comunicato non chiarisce se in quei casi citati il tecnico in quiescenza avesse o meno raggiunto i limiti d’età. «L’ing. Trematore – incalza il sindaco - nonostante tutto e nonostante ignobili attacchi, concludeva le attività amministrative in corso senza percepire alcuno stipendio. Attività che, se non portate a termine, essendo già rallentate dal momento emergenziale contingente, avrebbero sicuramente creato un danno all’Ente ed alla sua comunità».

Non mancano quindi le stoccate indirizzate a de Gennaro e alle opposizioni. «Mentre l’Amministrazione comunale era impegnata nell’affrontare le difficili conseguenze della seconda ondata dell’emergenza pandemica e lo è ancora, il consigliere de Gennaro, invece di contribuire e collaborare fattivamente con idee o proposte, si preoccupava al riparo del suo studio solo ed esclusivamente di scrivere esposti, l’unica cosa che da sempre ritiene di fare, come se i cittadini lo avessero votato per questo e non per contribuire alla crescita di Giovinazzo. Verrebbe quasi da pensare che invece, l’esimio avvocato, faccia di tutto per affossarla. E da sindaco che da quasi un anno, con Giunta e maggioranza, sta cercando di fronteggiare un’emergenza sociale ed economica senza precedenti nella storia, non so se sorridere o dare in escandescenza davanti queste uscite squisitamente elettorali e non mosse da alcun interesse nei confronti dei tanti concittadini che vivono un momento di estrema difficoltà».

È probabile che nelle visioni della gestione della Cosa Pubblica, secondo quanto si legge nel comunicato, manchi la funzione del controllo, che è propria delle opposizioni. «Rimane comunque molto singolare – insiste la nota - che un consigliere si preoccupi così tanto dell’operato di un Dirigente, quasi fosse la sua ragione di vita, mentre trascura, le macro evidenze riportate dalla frase funesta racchiusa, ad esempio, nell’ordinanza della II Sezione Penale della Corte di Appello di Bari, pubblicata in Gazzetta Ufficiale anno 161 numero 48 del 25/11/2020, atto pubblico e pubblicato, che qui riportiamo letteralmente per non dimenticare mai quanto accaduto nella zona D1.1: “Nella maglia in questione si stava realizzando una grande operazione speculativa e con l’assenso del Dirigente dell’Ufficio Tecnico di Giovinazzo e la copertura amministrativa del Consiglio Comunale si realizzavano villette a schiera con costi più bassi che in una zona residenziale per le imprese di costruzioni quindi con guadagni più elevati.” E il dirigente in questione non è certamente l’ing. Trematore».

Quello della D1.1, nelle comunicazioni istituzionali di Palazzo di città che riguardano l’urbanistica, è un ritornello che non può mai mancare. È forse un modo per giustificare le manchevolezze successive? Quelle sentenze sono ancora da scrivere, ma quanto accaduto ormai più di dieci anni fa, torna sempre a galla e quasi mai a proposito.

Come atto finale la nota conclude: «In sintesi il consigliere de Gennaro difende i proprietari e non solo in Tribunale, cioè proprio quell’anello debole (così come sono stati definiti i lottizzanti coinvolti purtroppo nei fatti), mentre libeggia e tesse trame politiche con coloro che quella ordinanza penale, in forma diversa, richiama. Appare tutto così buffo, se non grottesco. Pertanto mi vedo costretto a scomodare il Sommo Poeta e citare una sua suggestiva frase “ Un bel tacer non fu mai scritto”».

Rimane però un dato, e cioè che nella ricostruzione fornita, manca la citazione a una qualche legge, a un qualsiasi precedente che abbia visto un dirigente in pensione assumere la dirigenza di un settore della Cosa pubblica nella piena legittimità delle sue funzioni.