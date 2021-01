Test rapidi ogni 14 giorni e più bus per il trasporto per una scuola più sicura

La Puglia scolastica si appresta a tornare alle lezioni in presenza, seppur con le limitazioni imposte dall’ultimo Dpcm firmato da Giuseppe Conte. Lo fa con alcuni provvedimenti proposti dall’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco alla giunta regionale, messi a punto con l’Ufficio regionale scolastico, le organizzazioni sindacali e l’assessore all’Istruzione Sebastiano Leo. La bozza presentata prevede l’istituzione di presidi sanitari nelle scuole pugliesi oltre a un sistema di somministrazione di test antigenici rapidi da ripetersi ogni 14 giorni al personale docente e non docente. Oltre alla somministrazione del vaccino anticovid durante la seconda fase della piano di vaccinazione nazionale, a cominciare da chi è in condizioni di fragilità. Nella bozza che Lopalco presenterà, continua a essere confermata la figura del «referente Covid». La novità è nella istituzione di un gruppo di operatori sanitari scolastici, come elemento essenziale per garantire il ritorno a scuola in sicurezza. Il team sarà composto dal referente Covid scolastico e da personale sanitario individuato tra gli operatori dei Dipartimenti di prevenzione. «Stiamo lavorando duramente – ha commentato l’assessore all’Istruzione, Sebastiano Leo - in sinergia con tutto il mondo della scuola per permettere un ritorno in classe in sicurezza e in serenità. Queste strutture di prevenzione e assistenza, istituite per l’emergenza Covid, rimarranno a disposizione delle scuole anche dopo, formando l’ossatura della medicina scolastica che interagirà con il territorio». Una sorta di ritorno al passato, a quegli anni 60 che vedevano nella medicina scolastica una barriera contro le malattie facilmente diffondibili, da contrastare anche attraverso le vaccinazioni che erano somministrate agli alunni direttamente all’interno delle aule. «Scuola sicura significa anche personale scolastico che lavori in condizioni di maggiore serenità – ha dichiarato l’assessore Lopalco – Screening e vaccinazione sono gli strumenti più efficaci di prevenzione che abbiamo oggi nel nostro armamentario. Metterli a disposizione del personale scolastico una volta riavviata la didattica in presenza ci sembra una priorità per tutti». Anche sul fronte del trasporto scolastico la regione ha preso iniziative. Su proposta dell’Assessore Anita Maurodinoia, è stata approvata una delibera che da il via libera ai servizi aggiuntivi del trasporto pubblico. È stato dato il mandato alle aziende private che già espletano in concessione il servizio di trasporto pubblico di individuare altre aziende proprietarie di mezzi idonei con conducente da noleggiare. Il servizio andrà ad integrare sia il trasporto su rotaia che sulle strade provinciali. Più bus a disposizione, significano meno assembramenti e pertanto meno possibilità di contagio.