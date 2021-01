Italia – Repubblica Ceca, si rinsalda l’amicizia con progetti culturali ed economici

Dopo un anno di pausa, costretti dalla pandemia in corso, l’Italia e la Repubblica Ceca tornano a incontrarsi. Per rinsaldare tutti i progetti di carattere culturale politico ed economico già messi in campo e che avrebbero dovuto realizzarsi nel corso dell’ormai trascorso 2020. Ne da notizia l’Onorevole Francesca Galizia nelle vesti di presidente dell’associazione interparlamentare che lega i due Paesi. Un nuovo inizio, secondo la parlamentare, che ha incontrato l’ambasciatrice Ceca Hana Hubáčková lo scorso 13 gennaio. «Le relazioni culturali, politiche, economiche, nel rispetto della antica amicizia e delle regole parlamentari dei due Paesi – ha affermato la Galizia - continuano ad essere i presupposti dell’Associazione Interparlamentare di Amicizia Italia-Repubblica Ceca. Mi auguro che si possa presto riuscire a tornare alle attività di consolidamento dei rapporti esistenti tra i due Paesi». Lo scopo dell’Associazione resta sempre quello di approfondire la reciproca conoscenza dei due Paesi. «Molte nostre realtà imprenditoriali, accademiche e scientifiche – ha continuato la parlamentare - possono instaurare con la Repubblica Ceca numerosi protocolli d’intesa ed iniziative di interesse socio-economico. Il Covid purtroppo ci ha impedito di portare avanti bellissime iniziative associative di carattere socio-culturale ed economico, tuttavia le idee restano in piedi e in questo nuovo anno proveremo a trasformarle in realtà, rafforzando così la conoscenza e collaborazione tra i due Paesi, valorizzando e favorendo al contempo i legami d'amicizia e di solidarietà».