In attesa del nuovo Dpcm, Emiliano proroga al 16 gennaio l’ordinanza sulla Did

Il presidente Michele Emiliano, ha prorogato di un giorno l'ordinanza in vigore sulla didattica a distanza per tutte le scuole, riservando chi lo volesse, di frequentare in presenza le proprie aule. In attesa, questo l’intento, di veder pubblicato il nuovo Dpcm, atteso per venerdì prossimo, e quindi di poter apprendere quali siano le decisioni di Giuseppe Conte sui provvedimenti da assumere per contrastare l’epidemia da Covid 19. «L'Amministrazione regionale – si legge in una nota - si riserva di assumere ogni eventuale ulteriore decisione, a partire dal prossimo 18 gennaio, sulla base delle previsioni del nuovo Dpcm, dei rapporti informativi e del rapporto di monitoraggio dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio pugliese alla data del 16 gennaio 2021, nonché sulla base delle risultanze dell'istruttoria in corso da parte del competente Dipartimento della Salute».