Comitato per la salute pubblica: «Progetti affidati a fine anno dal dirigente in pensione»

Il 2020, sul fronte dell’amministrazione comunale, si è chiuso con l’affidamento diretto a professionisti per la redazione di alcuni progetti che ricadono tutti nella sfera del terzo settore. Quella che vede il suo dirigente in quiescenza, ma che sta continuando a firmare atti pubblici, evidenziando con questo la continuità del suo rapporto di lavoro con il Comune. Rendendo ancora più controversa in questo scorcio, la sua vicenda professionale, visto che lo stesso Comune aveva chiesto un parere alla Corte dei Conti circa la prosecuzione dell’incarico anche se in forma gratuita, come previsto dalle norme. Con la Corte che si era espressa in modo chiaro e inequivocabile sentenziando che «un rapporto dirigenziale non può proseguire oltre il limite ordinamentale di età previsto per il collocamento a riposo dei pubblici dipendenti». La vicenda è stata anche oggetto di un acceso consiglio comunale che si è tenuto a porte chiuse proprio sul ruolo del dirigente in questione. «Ciononostante e senza vergogna – denuncia il Comitato per la salute pubblica – l’amministrazione comunale prosegue sulla stessa linea». Producendo cioè atti che potrebbero essere invalidati. «In tutta fretta – prosegue il Comitato entrando più nel dettaglio - il 28 dicembre gli amministratori comunali approvano una delibera di giunta con cui demandano al dirigente in questione - in piena e solerte attività, nonostante la quiescenza – di attivarsi per affidare alcune progettazioni. Nel giro di un paio di giorni, il dirigente provvedeva al tutto grazie alle scappatoie permesse dalle norme emergenziali dettate dal Covid per affidamenti diretti». Tra questi la redazione della valutazione ambientale strategica per il piano regolatore del porto, a progettazioni varie per l’area attualmente denominata vico Concezione e altre aree di ingresso a Giovinazzo oggi segnate da alcune rotatorie. E poi la progettazione di un parcheggio a raso nell’area oggi occupata dall’immobile della ex scuola materna intitolata a Giuseppina Pansini. «Il tutto per quasi 150mila euro – rimarca il Comitato - E pensare che sulla ex scuola Pansini l’amministrazione Natalicchio prima, e quella Depalma dopo, già pensavano a parcheggi multipiano, per Depalma assieme ad un centro recupero tartarughe per circa 600 mila euro. Ora Depalma riduce tutto ad un parcheggio raso terra». L’idea del cento recupero tartarughe a Giovinazzo, in verità è tramontata definitivamente per volontà di chi l’aveva proposta e che ora ha spostato altrove l’attività ambientale e di recupero della fauna marina, proprio per lo stallo causato dalle mancate progettazioni. «Insomma – conclude il Comitato - prima dell’anno nuovo e della scadenza dell’incarico prorogato contro ogni norma di legge al dirigente in questione, meglio far piazza pulita di soldi e progetti-lampo. Chissà cosa potrà accadere domani. E questi sono gli amministratori che due giorni dopo, al passaggio di anno, hanno dichiarato di “provare vergogna” per gli episodi di voto di scambio oggetto di sentenze appena passate in giudicato. Prima di proclamare vergogna per gli atti altrui, dovrebbero provarne un po’ per il loro comportamento. Non è vergognoso chiedere a dirigenti in quiescenza di continuare a distribuire progettazioni e denaro contro ogni prescrizione legislativa? Non erano stati loro stessi a chiedere un parere alla Corte dei Conti? Perché farne poi carta straccia?».