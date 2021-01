Fondi dal Ministero per l’ambiente per la bonifica dei siti abbandonati e inquinanti

C’è una misura economica di cui la città di Giovinazzo potrebbe approfittare. È quella voluta dal Ministero per l’Ambiente che ha stanziato 105 milioni di euro per le bonifiche di siti abbandonati, come ex opifici, discariche, o più in generale fette di territorio lasciate in degrado. Lo fa sapere l’onorevole Francesca Galizia attraverso un suo comunicato stampa, ricordando che per la Puglia sono disponibili 9,4 milioni di euro. Tra i luoghi che potrebbero essere considerati per eventuali finanziamenti, l’area delle ex Apf, oppure la discarica di San Pietro Pago, anche se su quest’ultimo sito sono già impegnate risorse regionali per la messa in sicurezza e la bonifica. «Stiamo parlando – ha affermato la deputata penta stellata - di numerosi siti in Puglia, centinaia in tutta Italia, luoghi abbandonati e inquinati, dove non si è mai trovato un responsabile che li bonificasse, perché formalmente non sono né di competenza statale, né regionale. Luoghi che inquinano e stanno lì a volte da decine di anni». Con il finanziamento voluto dal ministro Costa, è lo Stato a prendere in carico i siti da bonificare. Naturalmente attraverso le Regioni che adesso dovrebbero presentare i progetti di bonifica. L’auspicio della Galizia è che «cittadini, comitati, parlamentari con i consiglieri regionali facciano pressione su media e Regione, affinché i fondi vengano spesi in maniera efficace ed efficiente. È una battaglia per l’ambiente che parla al cuore dei territori».