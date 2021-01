Scuola: i sindacati propongono la Dad per altri 15 giorni

In Italia ormai si discute sulla riapertura delle scuole. In presenza come vorrebbe la Ministra Lucia Azzolina, promettendo più risorse per il personale Ata. Una intenzione che fa storcere il naso a molti Presidenti di Regione, visto l’andamento del contagio che in Italia non per nulla rassicurante. Non ancora, almeno. Tra chi vorrebbe soluzioni diverse in vista del 7 gennaio c’è anche Michele Emiliano. Il presidente della Puglia vorrebbe che la scuola prosegua con la didattica a distanza, quanto meno s base volontaria, come è stato fino alla vigilia delle festività natalizie. Per questo Emiliano ha voluto incontrare, in videoconferenza naturalmente, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Anna Cammalleri, le rappresentanze sindacali scolastiche, oltre che agli assessori Leo, Lopalco e Maurodinoia. L’input più determinato è arrivato dai sindacati, che hanno chiesto di rinviare le lezioni in presenza di una settimana se non di 15 giorni, a seconda dell’andamento in Puglia della pandemia, e di stabilire la didattica a distanza per gli studenti di ogni ordine e grado. Una proposta quest, su cui Emiliano si è riservato di decidere, anche sulla base dei segnali che nelle prossime ore arriveranno dal Governo nazionale. «Ringraziamo i sindacati e l'ufficio scolastico regionale – è la dichiarazione unitaria di Emiliano e dei rappresentanti della giunta regionale - per il clima costruttivo con cui hanno affrontato i temi connessi alla ripresa a gennaio delle attività didattiche per il primo e secondo ciclo. Siamo certi che le istituzioni scolastiche insieme con la Regione Puglia, nell'ambito delle reciproche competenze, continueranno a dimostrare l’ottima capacità organizzativa di cui hanno già dato prova negli scorsi mesi. Si lavora senza interruzione, anche di domenica, per trovare le soluzioni più giuste».