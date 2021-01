Gli auguri di Officina Giovinazzo 22 a tutta la città

Comincia un anno decisivo per la politica giovinazzese. Il 2021 è l’anno che segnerà l’avvio della campagna elettorale per le amministrative della primavera successiva. I partiti e i movimenti politici, almeno quelli che si identificano con le attuali opposizioni al governo cittadino hanno cominciato già a muovere i primi passi, a individuare le strategie. Su questa onda già nelle scorse settimane è nata «Officina Giovinazzo 22», un soggetto politico che si propone come coalizione «aperta» e che per l’inizio di quest’anno vuole rivolgere all’intera città il proprio augurio.

«OfficinaGiovinazzo22 - si legge nel loro comunicato - augura a tutti i Giovinazzesi ogni bene per l’anno a venire, da trascorrere con serenità e con gli affetti più cari. Auspica, altresì, che a partire dal 2021 per la nostra cittadina abbia inizio una nuova rinascita, con rinnovata speranza, energia e voglia di protagonismo. Invita tutta la comunità a riscrivere insieme il proprio destino, riempiendo di contenuti concreti la pagina bianca del futuro e delle sfide che l’attendono. A farsi promotrice di progetti fattibili, in cui nulla è già preconfezionato e deciso e per i quali ciascuno interpreti la propria parte con pari dignità. A percorrere insieme un cammino costruttivo e condiviso che consenta di fare la scelta giusta per rappresentare al meglio questa Officina di idee e di uomini.

OfficinaGiovinazzo22 rinnova, pertanto, l’invito a tutti i cittadini a farsi avanti con coraggio, a condividere con essa le proprie idee, istanze, lavoro, volontà e risorse. Insieme vogliamo costruire un futuro migliore per Giovinazzo e raggiungere obiettivi ambiziosi, degni di questo splendido territorio»