Debiti fuori bilancio e contratti disattesi: i giovinazzesi pagano, le società private ingrassano

La politica locale non va in vacanza. Neanche per le festività natalizie. Per via degli adempimenti obbligatori da portare a termine entro la fine dell’anno. Sono stati necessari per questo, ben due consigli comunali, celebrati il 30 e il 31 dicembre. Quasi tutti debiti fuori bilancio all’ordine del giorno. Parte dei quali sono dovuti essere riscritti, per questo si è reso necessario riunire la massima assise cittadina l’ultimo dell’anno, segno, secondo il Comitato per la salute pubblica, di tante irregolarità nel formulare le delibere, corrette all’ultimo momento. «Hanno avuto bisogno di replicare la riunione di Consiglio- si legge in una loro nota – ma ancora una volta hanno raddoppiato le violazioni di legge e regolamenti». Il riferimento, in particolare, è al debito che il Comune ha dovuto pagare alla ditta che ha noleggiato le apparecchiature per il rilievo della velocità lungo la ex statale 16, nel tratto che unisce Giovinazzo a Santo Spirito, lo stesso tratto percorso dalla ciclabile. Le irregolarità sarebbero nel contratto stipulato e disatteso dalla società che ha concesso i dispositivi. «Stando alle carte contrattuali – si legge nella nota - il Comune avrebbe dovuto spendere poco più di 12 mila euro per l’installazione dei rilevatori di velocità sul tratto della ex ss16 nel tratto Giovinazzo-S. Spirito. Ha finito buttando invece oltre 165 mila euro della cittadinanza. Si è trattato di una follia amministrativa, scagliata due volte sulle spalle dei cittadini, chiamati a pagare il debito fuori-bilancio e buona parte delle multe elevate». Il contratto prevedeva l’utilizzazione dei dispositivi per 5 volte alla settimana, ed essendo in via sperimentale, consentiva 500 rilevazioni con rendicondazione ogni 2 settimane. Invece la società ha continuato nella sua opera, andando ben oltre i limiti contrattuali fino alla richiesta di circa 165mila euro dietro presentazione di fattura e senza che nel frattempo fosse stata fatta nessuna verifica come da contratto. «I 165 mila euro – si legge ancora - scuciti agli automobilisti (in gran parte Giovinazzesi) e poi scaricati per errori e orrori contrattuali e mancanza amministrative sui contribuenti. Il tutto in un vero e proprio delirio dal punto di vista di tante regole amministrative infrante ripetutamente. Il tutto ad opera di politici alcuni dei quali eletti anni addietro sull’onda di una campagna scandalistica contro i photored del tempo, quelli installati all’altezza degli incroci verso Molfetta. Allora gridavano allo scandalo. Oggi gridano alla “estrema pericolosità” della Giovinazzo-S. Spirito ridotta dalle loro stesse mani ad un viottolo pericoloso con pista ciclabile per fantasmi». Errori o omissioni contrattuali, siglati da un dirigente in quiescenza, che gli amministratori comunali hanno giustificato con gli incassi delle multe subite dai trasgressori al codice della strada e che in altri momenti, al di la delle infrazioni legittimamente contestate, sarebbero stati oggetto di contenziosi. «In questa assurda fine d’anno - conclude il Comitato - non ci rimane di augurare a tutti i Giovinazzesi ogni bene. E naturalmente la fine del Covid, magari accompagnata dalla fine anticipata dell’Amministrazione Depalma, visto l’andamento terribile degli ultimi mesi. Giovinazzo non ha che da guadagnarne».