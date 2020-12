Nell’ultimo consiglio comunale del 2020 ratifiche di spesa e debiti fuori bilancio

Quello che si svolgerà domani, a partire dalle 17, sarà l’ultimo consiglio comunale del 2020. Sarà in seduta telematica con diretta streaming, per le misure previste dal distanziamento sociale in corso. Undici i punti all’ordine del giorno. Otto dei quali riguardano ratifiche per la copertura di spesa e debiti fuori bilancio. In particolare riguardano la recinzione e messa in sicurezza del quinto lotto della discarica di San Pietro Pago e «l’eliminazione dei fenomeni negativi» causati dagli incendi all’interno del sito di maggio e giugno scorsi. Altre ratifiche e debiti fuori bilancio riguardano il progetto di riqualificazione della scuola «Marconi» e gli interventi di ristrutturazione del cavalcaferrovia di via Daconto.