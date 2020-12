cacciaalletracce per denunciare o valorizzare murales e graffiti

«Street art» o vandalismo? Il confine è labile soprattutto quando sui muri delle città vengono rappresentati graffiti o murales che nulla hanno a che fare con scritte e frasi troppo spesso ingiuriose o frutto del mal costume. Prova ne è che in diverse città italiane, piccole o grandi che siano,i murales intesi come opere d’arte diventano occasione di attrazione turistica, o addirittura diventano festival. Per citare qualche esempio Diamante, in Calabria, che oltre alla sua «Accademia del peperoncino» può vantare vere e proprie opere d’arte riprodotte sui muri delle abitazioni, oppure a Dozza in provincia di Imola dove esiste addirittura un festival biennale a cui partecipano artisti da tutta Europa. Per non parlare di Orgosolo in Sardegna dove la Storia è disegnata sui muri. E allora parliamo di Street arto di vandalismo? Se lo chiede l’associazione Progetto Socrate che lancia un hashtag: denunciamo le brutture e valorizziamo le belle opere e i loro artisti. L’invito è quello di seguire #cacciaalletracce e inviare messaggi. «Ci siamo guardati attorno – scrivono dall’associazione - e abbiamo scelto di portare in superficie questo tema che non risparmia neanche le strade e i vicoli della nostra città».