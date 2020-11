Avviate dal Liceo «Matteo Spinelli» le attività di orientamento

La pandemia non ferma le attività di orientamento, dedicate alle nuove iscrizioni, del Liceo «Matteo Spinelli» di Giovinazzo. Ampia l’offerta formativa per l’anno scolastico 2021/2022, prevista dalla direzione scolastica, retta da Carmelo D’Aucelli e con sede all’Amerigo Vespucci di Molfetta, per i tre indirizzi dell’istituto giovinazzese: il Classico, lo Scientifico tradizionale e quello con l’opzione delle Scienze applicate, giunto al suo terzo anno. Obiettivo del “Matteo Spinelli” è l’offerta al territorio di una formazione di qualità, attenta all’innovazione tecnologica e didattica, con lo sguardo sempre rivolto alla tradizione e alla sua importanza. Una attenzione che nello scorso anno scolastico ha dato i suoi frutti con ben 15 studenti, che al termine degli esami di stato hanno conseguito il punteggio di 100, per alcuni anche la lode. Complessivamente gli esiti, per tutti gli studenti, sono stati lusinghieri in termini di apprendimento. Tanto che due tra quegli studenti, sono stati ammessi ai corsi di orientamento universitario organizzati dalla Scuola superiore Sant'Anna, in collaborazione con la Scuola Normale Superiore e la Scuola IUSS di Pavia. L’Istituto è stato recentemente dotato di lavagne interattive multimediali in tutte le aule e sono stati potenziati i laboratori. L’attuale situazione di Didattica digitale integrata, peraltro comune agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado d’Italia, non ha impedito la concretizzazione di importanti iniziative, come l’incontro con l’onorevole Gero Grassi e l’attivazione di un corso online di Spagnolo per gli studenti, in collaborazione con l’Associazione Pickwick di Molfetta. Le attività di orientamento per le scuole medie del territorio vedranno la realizzazione, mediante uso di Google Meet, di laboratori tematici on line. è previsto un fitto calendario così articolato: «Curiosando tra alpha e omega» il 10 dicembre e il 16 gennaio, entrambi gli appuntamenti alle 17,30, «I teenager negli anni ’50» il 15 dicembre alle 17,30, «I parchi letterari fra marketing e viaggio sentimentale» il 13 gennaio 2021, alle 17,30, «Giocando con la matematica» il 19 gennaio, ore 16.30, «Let’s English» il 28 gennaio, ore 17.30. Gli Open Day avranno luogo, su prenotazione, il sabato dalle ore 16.30 alle 18.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30, nelle date del 6, 12 e 13 dicembre 2020 e del 9,10, 16 e 24 gennaio 2021. Sarà possibile prenotarsi scrivendo a pasqua.triggiani@iissvespuccimolfetta.edu.it o a mariafrancesca.detrizio@iissvespuccimolfetta.edu.it. Il personale sarà a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie sull’offerta formativa del Liceo «Matteo Spinelli».