S’avvicina il 2021, si preparano i nuovi calendari

È tempo di calendari. La Sounflower e l’Osservatorio della Comunicazione Md, anche per il 2021 hanno voluto produrre un loro calendario proponendo immagini di Giovinazzo d’archivio ma anche inedite. In particolare quest’anno sono stati coinvolti alcuni professionisti della fotografia, che hanno voluto regalare alcuni loro scatti per accompagnare i mesi dell’anno che si appresta ad entrare. Foto storiche e d’archivio, come dicevamo, tra cui una immagine degli anni ’60 che riprende il porto di Giovinazzo, e con la foto di copertina realizzata da Fracasso che riprende dall’alto la cattedrale di Giovinazzo. Il progetto editoriale è in fase avanzata di realizzazione. A breve il nuovo calendario sarà in distribuzione.