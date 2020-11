L’omaggio a Santa Cecilia in diretta streaming dal Vittorio Emanuele

La pandemia non ferma la musica. Anche se le esibizioni dal vivo dovranno fare a meno del pubblico. Ma le moderne tecnologie consentono a chiunque di poter assistere agli spettacoli anche da casa. E sfruttando le reti internet, questa sera dalle 18, in diretta streaming, si potrà assistere all’«Omaggio a Santa Cecilia» eseguito dall’Orchestra Filarmonica Pugliese, che si esibirà all’interno della sala Marano dell’istituto Vittorio Emanuele. Santa Cecilia è la Patrona della musica e dei musicisti. «Ringrazio la Città Metropolitana di Bari - ha detto Giacomo Piepoli coordinatore artistico dell'iniziativa - per aver dato alla nostra Orchestra Filarmonica la possibilità di realizzare un concerto per onorare la Patrona Santa Cecilia e permettere a giovani musicisti di cimentarsi in questo periodo di chiusura delle attività in presenza. Una iniziativa virtuosa che rende viva la collaborazione con Enti istituzionali territoriali». A Santa Cecilia verranno dedicati i brani di Elgar e Holst. «Ancora una volta l'Istituto Vittorio Emanuele di Giovinazzo - ha sottolineato Nicola De Matteo Delegato del Sindaco Decaro all'I.V.E. - offre una opportunità ai giovani che, in queste condizioni di ristrettezza operativa a causa del Coronavirus, desiderano portare avanti la nobile arte della musica e porgerla ai tanti che la amano. Questa iniziativa in streaming rappresenta un vivo futuro di speranza ricco di cultura, di pensiero e di creatività. Ritroviamo così quelle emozioni che con amore ed entusiasmo i nostri giovani artisti ci regalano con la loro arte». La serata prevede anche un omaggio al premio Nobel Eugenio Montale con la lettura de «La casa dei Doganieri» a cura di Gabriella Altomare. La performance musicale sarà visibile sulle pagine Facebook e YouTube dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo e dell'Orchestra Filarmonica Pugliese. L’iniziativa è patrocinata dalla Città metropolitana e si avvale della collaborazione dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo.