«La Luna e la Gru» il nuovo singolo di Orazio Saracino

Si chiama «La Luna e la Gru» il primo singolo estratto da «Vivere piano» il nuovo album di inediti, realizzato per l’etichetta «Angapp Music», dal pianista e compositore giovinazzese, Orazio Saracino. Il disco, che è in uscita il 27 novembre, è interpretato da Tommaso Lanotte e missato da Alessandro Grasso, come Saracino entrambi giovinazzesi, è accompagnato dal video animato di Lucia Chianura. Il testo del brano rilegge in chiave poetica l’immagine del gruista, figura sempre associata ai cantieri industriali, che ne «La Luna e la Gru» assume il ruolo inaspettato del «cacciatore di corpi celesti» che attira a se con una esca molto speciale: la luna e i suoi spicchi. Con l’ambizione., questa è la poetica, di costruire un ponte astrale alto al punto tale da superare tutti i muri del mondo. L'auspicio, per quanto ottimistico, è quello di trarre insegnamento dalla drammatica esperienza della pandemia per provare a riscrivere le regole della società attuale, in cui viene dato troppo peso ai soli criteri della produttività a discapito dei canoni di bellezza offerti dall'arte, in tutte le sue forme, e di principi quali l'equità tra i popoli e la solidarietà.