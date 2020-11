Gero Grassi allo Spinelli per descrivere Aldo Moro

Raccogliere gli stimoli più fecondi provenienti dal territorio per poi trasferirli agli studenti. Anche in tempo di pandemia. È stato questo l’obiettivo che i docenti del Liceo classico e scientifico Matteo Spinelli, si è dato, ospitando l’onorevole Gero Grassi, autore e divulgatore del libro «Aldo Moro: la verità negata», frutto di una personale ricerca sulla vicenda che vide lo statista di origini pugliesi prima sequestrato e poi ucciso dalle Brigate Rosse. Grassi è stato anche il proponente della legge istitutiva della Commissione parlamentare Moro – 2 e componente della stessa commissione dal 2014 al 2018. All’incontro che è avvenuto lo scorso 3 novembre all’interno dello Spinelli, hanno partecipato il prof. Carmelo D’Aucelli, Dirigente scolastico dell’IISS Amerigo Vespucci, insieme alla sua collaboratrice, prof.ssa Patrizia Petta, alle funzioni strumentali Pasqua Triggiani e Fabio Caruso, al corpo insegnanti e al personale del Liceo. Il libro scritto dall’onorevole Grassi, edito da CLS Pegasus, e giunto alla VII edizione, raccoglie tutti i documenti prodotti dalla commissione parlamentare, con prove certe e documentate che delineano la vicenda Moro, su cui ancora molto è da chiarire. Tra omissis e depistaggi, tutte le responsabilità di quella stagione segnata da attentati terroristici e culminati proprio con l’uccisione, non sono ancora venute a galla. Per questo il libro di Grassi si inserisce perfettamente all’interno di un progetto, «Moro vive» il titolo, che coinvolge tutte le scuole pugliesi. Grassi ha voluto donare alcune copie della sua pubblicazione alla biblioteca dello Spinelli, lasciando anche alcuni pannelli che attraverso gli articoli di giornale dell’epoca, era il 1978, ma anche pubblicati più recentemente, per delineare Aldo Moro come statista, ma anche perché la vicenda che lo visto vittima assuma la valenza pedagogico – culturale propria del progetto «Moro vive».