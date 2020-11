La Pastorale giovanile e Progetto Policoro ripartono con gli incontri online

Si chiama «Ri-Generazione Giovani» la serie di incontri promossa dal Servizio diocesano di pastorale giovanile, destinati ai giovani della Diocesi di Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi e Ruvo di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Sono 6 gli appuntamenti previsti dal percorso formativo, «CuriAmo la casa comune» il titolo, ognuno dei quali dedicato a un capitolo della «Laudati si’», l’enciclica di Papa Francesco. Il promo degli appuntamenti è previsto per domani 11 novembre, alle ore 20. A causa dell’emergenza sanitaria l’incontro sarà in rete, attraverso la piattaforma Zoom. «Se i vari DPCM limitano la possibilità di spostarsi incontrarsi, stare insieme – si legge nel comunicato - occorre non perdere il desiderio e l’opportunità di tenersi in contatto in altre maniere, provando a ripartire e a cogliere le occasioni di confronto e formazione. Al fine di favorire una maggiore sinergia anche con le realtà associative laiche presenti sul territorio, sono state coinvolte quelle più vicine alla questione ambientale». Tra queste l’associazione “2Hands”, i Presidi “Libera” di Molfetta, Terlizzi e Giovinazzo, il circolo “Legambiente” di Terlizzi, l’associazione “PuliAmo Terlizzi”, tutte realtà impegnate a combattere il degrado ambientale e sociale. «La “Pastorale Giovanile” e “Progetto Policoro” – si legge ancora nel comunicato - attraverso questo percorso, puntano a sensibilizzare i giovani per una ecologia integrale, che porti a una conversione degli stili di vita». I prossimi appuntamenti saranno il 10 dicembre con incontro sul tema del Vangelo della creazione; l’11 febbraio, sul tema della giustizia; il 6 e 7 marzo: weekend di spiritualità, sul rapporto tra educazione e spiritualità ecologica; Il 13 aprile, sull’economia circolare; il 23 maggio, sulle linee di orientamento e di azione.