Ventuno scrittori per raccontare il futuro dopo la pandemia

Ci sono quattro giovinazzesi tra i ventuno scrittori che hanno dato vita al libro «Futuro anteriore – la vita che verrà in 21 racconti», edito da Gelsorosso e curato da Michele Marolla, giornalista e scrittore. Oltre a Marolla, hanno provato a immaginare il futuro, i sogni, la quotidianità nel dopo pandemia, il criminologo Domenico Mortellaro, il drammaturgo e regista teatrale Damiano Francesco Nirchio e l’ingegnere-scrittore Giuseppe de Pinto. Tutte le 21 storie rappresentano un mix di temi e di stili, con i quali gli autori hanno raccontato sia come saremo costretti a cambiare, sia come resteremo sempre uguali a noi stessi, parlando di inquietudini, di solitudini, di amori, di perversioni, di nostalgie, di violenza, di ossessioni, di ironia, di riscatto sociale, di informazione e persino del diavolo. Un’immersione nella realtà, che parte dalla vita e approda al sogno, perché come afferma il protagonista del racconto introduttivo, «è fondamentale progettare la vita che verrà, senza guardare indietro, senza crogiolarsi nel malessere. Si deve sognare, il sogno è una necessità». Oltre a quelli dei 4 giovinazzesi, il libro raccoglie i racconti di firme affermate come le signore del giallo e del noir italiano, Gabriella Genisi e Paola Barbato, la giovane Antonella Capalbi e la lucana Caterina Ambrosecchia; giornalisti come Dionisio Ciccarese, Gianni Spinelli, Davide Grittani, Alessandra Colucci, Bepi Costantino, Valentino Losito, Annamaria Minunno e Grazia Rongo, quest’ultima con un racconto a fumetti del suo personaggio Greis; il rettore dell’Università di San Marino Corrado Petrocelli, il sociologo Onofrio Romano, il comunicatore Dino Amenduni, gli scrittori Giuseppe Di Pace e Pietro Battipede. Il libro a Giovinazzo è disponibile presso la cartolibreria Mary Poppins.