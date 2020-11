La Fondazione «Defeo Trapani» guarda al futuro

Una «Fabbrica delle Arti» per guardare al futuro. Il progetto della «Fondazione Defeo Trapani» è stato ammesso al finanziamento dal Dipartimento turismo, economia delle cultura e valorizzazione del territorio, della Regione Puglia. La Fondazione ha risposto all’avviso pubblico «Radici e Ali» e risulta essere tra i 14 beneficiari del finanziamento che complessivamente ammonta a 15milioni di euro. Per la redazione del progetto sono stati coinvolti due ingegneri, Giuseppe Cataldo e Nico Sacco. Il piano ammesso e finanziabile, come recita il provvedimento della Regione pubblicato lo scorso 26 ottobre, prevede l’adozione di un’area pubblica attualmente in stato di abbandono che andrà ad ampliare l’offerta culturale della Fondazione. In più prevede anche la realizzazione di un giardino aperto al pubblico entro il quale saranno piantate essenze mediterranee e aromatiche. «L’area oggetto di intervento – ha commentato l’ingegner Cataldo – consentirà di destagionalizzare le attività d’arte della Fondazione in spazi aperti essenziali in questo momento per garantire gli standard di sicurezza a seguito dell’emergenza Covid». Più nel dettaglio entra l’altro progettista, l’ingegner Sacco. «La Fabbrica delle Arti – spiega – sarà caratterizzata da due macro-aree distinte: una recintata e ad accesso controllato per lo svolgimento delle attività teatrali, e una pubblica sempre liberamente accessibile costituita dall’Orto dei Semplici. I micro-ambiti si snoderanno lungo il percorso principale e offriranno stimoli per svolgere attività culturali sia organizzate che libere e spontanee. Un’occasione per esplicitare un potenziale interculturale ed intergenerazionale ad oggi inespresso». L’area in questione, di proprietà pubblica e destinata a verde, è adiacente alla sede della Fondazione che l’ha ottenuto in gestione per 10 anni dal Comune, rispondendo ad un bando pubblicato a dicembre dello scorso anno. «Il lavoro svolto per la “Fabbrica delle Arti” -è il commento di Teresa Picerno, presidente della Fondazione, si presenta opportuno in questo momento così delicato per il comparto cultura. Per la Fondazione si tratta di continuare l’attività di investimento di risorse, non solo finanziarie, per la realizzazione di questo ulteriore progetto che ci vede beneficiari di oltre 250mila euro quale contributo regionale. Un enorme successo non solo per la nostra realtà, ma anche per l’intero territorio. A breve daremo il via al cantiere per l’esecuzione delle opere per portarlo a compimento nel più breve tempo possibile». I tempi stimati per la realizzazione dell’opera sono di un anno.