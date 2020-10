Tornano le Giornate Fai a Giovinazzo e Molfetta

Tornano le Giornate Fai d’autunno in oltre 400 città italiane. Tra queste anche Giovinazzo, dove, grazie al gruppo locale del Fai, si apriranno le porte del Casino Messere, una antica costruzione che sorge lungo la ex statale 16 tra Giovinazzo e Santo Spirito. Le visite guidate si svolgeranno domenica 18 e domenica 25, a partire dalle 10, fino alle 17, ad intervalli di mezz’ora per gruppi di massimo 15 persone.Per potere partecipare è necessaria la prenotazione online all’indirizzo https://bit.ly/3nqNmdo, e sarà necessario indossare la mascherina nel rispetto delle norme anticovid. Il gruppo Fai di Giovinazzo inoltre, nelle stesse due giornate, organizza anche le visite guidate al Calvario di Molfetta, il piccolo tempio in stile gotico, che sorge in piazza Garibaldi. Anche i questo caso la prenotazione online è obbligatoria. Le visite si svolgeranno ogni mezz’ora dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, per gruppi di massimo 10 persone.