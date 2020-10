Dai Pirenei all’Atlantico lungo il Cammino di Santiago

27 per 864 chilometri percorsi a piedi. Dai Pirenei fino all’Atlantico, quasi un mese lungo il Cammino di Santiago di Compostela, il lungo percorso celebrato da opere cinematografiche e libri, percorso ogni anno da migliaia di pellegrini di ogni sorta, che cercano una esperienza spirituale o più semplicemente cercano se stessi. Tra quei camminatori c’è stato anche il giovinazzese Gaetano Marzella, che ha voluto raccogliere la sua esperienza in un EBook. «27 giorni – Cercavo Santiago ho trovato la libertà», il titolo del libro che, a detta dell’autore ha regalato «un mese di gioie e dolori, sacrifici e soddisfazioni, esperienze di vita uniche, incontri che mi hanno cambiato per sempre. Soprattutto un viaggio interiore alla scoperta di me stesso». L’E Book, il libro in formato digitale scaricabile dalla piattaforma Amazon, sarà presentato domenica alle 19 nella sala San Felice. A dialogare con l’autore, Gaetano Marzella, sarà Nicola De Matteo, presidente dell’Accademia delle culture e dei pensieri del Mediterraneo, coordinati dal giornalista Giuseppe Dalbis. A introdurre la serata saranno il sindaco, Tommaso Depalma e l’assessore alla Cultura, Cristina Piscitelli.