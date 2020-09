L’ottobre delle missioni dedicato a don Roberto Malgesini

Una preghiera interreligiosa, cattolica musulmana e buddista, per ricordare Don Roberto Malgesini, il prete ucciso a Como il 15 ottobre scorso da un suo assistito. Si svolgerà a Giovinazzo sul sagrato della parrocchia dell’Immacolata giovedì prossimo al termine di una adorazione eucaristica che vedrà l’esposizione al pubblico per la prima volta dell’icona «Maria, Madre della Missione». E proprio alle missioni è dedicato l’intero mese di ottobre che quest’anno, partendo da Giovinazzo per poi rivolgersi a tutta la Diocesi, ha come tema «Tessitori di fraternità». Proprio come don Roberto, che aveva aperto le porte della sua chiesa agli ultimi, un esempio per le associazioni laicali ed ecclesiali della «Rete dei Popoli» di cui fa parte anche il Centro Missionario Diocesano. Quella rete che insieme alle rappresentanze delle comunità di varie provenienze e confessioni religiose residenti in diocesi, dallo scorso anno organizzano a Molfetta la «Festa dei Popoli». «Ricordare don Roberto - si legge in un comunicato diffuso dalla Diocesi - significa incentivare la vicinanza agli ultimi e il contrasto a ogni forma di discriminazione, ben sapendo che l'aiuto al prossimo, la mano tesa verso il disagio e l'esclusione spesso comporta dei rischi. Questi rischi, però, vale la pena correrli perché nessuno resti indietro, nessuno si senta uno scartato o, come diceva don Tonino Bello, un drop out». L’adorazione eucaristica comincerà alle 20.