Disponibile sugli store digitali il nuovo singolo di Junior V

Si chiama «Quando te ne vai» il nuovo singolo di Junior V e segna il secondo capitolo della trilogia annunciata dallo stesso musicista cominciata con «Odore d’incenso», brano che ha segnato un cambio di rotta nella produzione artistica del musicista tutto giovinazzese. Junior V, al secolo Vincenzo Stallone, sin dagli esordi è considerato come tra i talenti più interessanti della scena «conscius reggae» e «black music» italiana, tanto da essere prodotto dai maggiori sostenitori del genere musicale. Dopo le esibizioni su importanti palchi italiani, è anche approdato a Sanremo Giovini dove ha raggiunto alle semifinali della popolare manifestazione musicale. Ha poi voluto cambiare rotta e look, dedicandosi a produrre brani più intimisti. Per il promo singolo della trilogia annunciata, ha registrato il suo «re d’incenso» nei mitici studi dell’Abbey Road di Londra, lo stesso studio di registrazione dei Beatles. Per questo secondo brano, «Quando te ne vai» ha scelto invece la Studios 301 di Sidney, affidandosi alle sapienti mani di Leon Zervos, l’ingegnere del suono che ha collaborato tra gli altri, con le star internazionale Rihanna e gli Aerosmith. Il singolo da ieri è disponibile su tutti gli store digitali pubblicato da Bunya Records. Il lancio del brano è concomitante ad un mini tour del chitarrista giovinazzese. Quattro date partite il 17 scorso da Colle Val d’Elsa in provincia di Siena, il 18 si è esibito a Mezzago, in Brianza, questa sera al Garden di Torino e in conclusione domani a Ferrara.