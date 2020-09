Dal 4 al 6 settembre la decima edizione della «Notte bianca della poesia»

Teatro, musica, ma soprattutto poesia. Questa è la «Notte bianca della poesia», la kermesse letteraria ideata dall’«Accademia delle culture e dei pensieri del Mediterraneo», che per questa edizione, la decima, a causa delle restrizioni imposte dal Covid 19, si svolgerà su tre diverse giornate, le prime due a Giovinazzo, nell’istituto Vittorio Emanuele, l’ultima a Molfetta sulla Banchina Seminario. Dal 4 al 6 settembre, si esibiranno 132 poeti, 12 Associazioni Culturali, 24 musicisti, una cantante lirica ed una compagnia di Danza Moderna. Tutte e tre le serate saranno presentate da Angela Di Liso e Gianni Palumbo (riconfermato per il terzo anno consecutivo Direttore Artistico della Manifestazione di poesia). La cantante Marilena Gaudio, il chitarrista Nino Maddaloni, il flauto di Claudia Lops e la chitarra di Vito Vilardi, la Brass Ensemble «IL Cenacolo», i musicisti invitati alla kermesse. E ancora gli intermezzi musicali a cura di Michele Fiorentino (tromba), Tommaso La Notte (voce e chitarra), Orazio Saracino (pianoforte), Luciana Visaggio(oboe), Daniele de Palma (pianoforte). All’Asd Archè di Bari saranno affidati i momenti teatrali, mentre a Molfetta a conclusione dell’intera manifestazione ci sarà l’esibizione della Compagnia ResExtensa di Elisa Barucchieri. La «Notte bianca della poesia» è patrocinata da Mibact, il Ministero per i Beni Culturali, Ambientali e Turistici, dalla Regione Puglia – Custodiamo la Cultura -, dalla Città Metropolitana di Bari, dalla Città di Giovinazzo e dalla Città di Molfetta.