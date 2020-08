Con l’avvio del nuovo anno scolastico la Caritas è pronta ad ogni evenienza

Si avvicino il tempo della scuola. Sarà un anno scolastico pieno di apprensione per il pericolo di ulteriore diffusione del coronavirus. Non sappiamo come evolverà la situazione, non sappiamo come reagiranno le istituzioni scolastiche e soprattutto gli studenti e gli alunni. In prima fila, a dare sostegno ai ragazzi e alle ragazze in età scolare c’è sempre la Caritas di Giovinazzo. Lo ha fatto durante i mesi difficili della chiusura, siamo sicuri ssarà pronta ad ogni futura evenienza. Un sostegno, con il suo centro minori, che non è mai mancato anche in anni più «facili» e che è stato incrementato con la didattica a distanza, coinvolgendo anche i genitori dei piccoli utenti. Con attività che sono state rese possibili grazie alle tecnologie oggi a disposizione e al sostegno economico della Caritas diocesana che consentito l’acquisto di ricariche telefoniche e tablet, per consentire ai bambini di seguire le lezioni a distanza. La nuova frontiera dell’insegnamento e dell’apprendimento, ha imposto un nuovo modo di programmare il sostegno scolastico, attraverso modalità inusuali che ci hanno fatto relazionare in maniera diversa con bambini e genitori. E inoltre i dispositivi digitali si sono rivelati essere strumenti importanti per mantenere i legami, esorcizzare quello che si stava vivendo, e sostenere i ragazzi emotivamente. Per la Caritas è stato fondamentale esserci, anche «solo» attraverso la mediazione di uno schermo, per non far percepire loro disparità e differenze. Tuttavia, l’auspicio è che con la partenza del nuovo anno scolastico, considerando l’andamento dei contagi e le disposizioni delle autorità competenti, le attività del centro minori possano riprendere normalmente.