Storie di sport e di campioni in vista del Giro d’Italia

Un altro evento in vista del prossimo 10 ottobre, giorno in cui da Giovinazzo partirà la tappa del Giro d’Italia che si concluderà a Vieste. Aspettando la tappa del Giro d’Italia, Giovinazzo si prepara al grande evento del prossimo 10 ottobre con una serie di iniziative. Dopo la serata dedicata a Gino Bartali, sabato 29 agosto in piazzale Leichardt si parlerà delle storie e delle grandi sfide dello sport. A parlarne sarà Auro Bulbarelli, direttore di Rai Sport e prima per anni voce televisiva del Giro d’Italia. Storie che sono il frutto della personale conoscenza di Bulbarelli, o ricostruzioni di aneddoti raccolti durante i programmi televisivi condotti dal direttore. Sarà una carrellata di ricordi ricostruita attraverso video e interviste ai grandi campioni della storia. E a proposito di campioni, alla serata interverranno Leonardo Piepoli, ciclista da Alberobello, soprannominato «il trullo volante», forte in salita tanto da vincere diverse tappe alla Vuelta di Spagna e 2 tappe al Giro d’Italia, conquistando la classifica per scalatori ma anche quella della combattività. Con lui un altro campione, Michelangelo Aniello. Diametralmente opposto al ciclista per l’impegno fisico, ma non per quello psicologico, Aniello, nato a Mola di Bari, è campione del Mondo ed Europeo di biliado. A condurre la serata sarà il giornalista Mario Sicolo. «Sarà un modo raffinato per far sì che Giovinazzo sia un luogo dove recuperiamo la memoria di chi ha fatto grande la nostra nazione attraverso lo sport in tutte le sue molteplici discipline – ha dichiarato il sindaco, Tommaso Depalma - Una serata che si proietta nella promozione del territorio attraverso un evento bellissimo qual è il Giro d’Italia, non solo un fenomeno sportivo internazionale ma anche un grande evento di cultura, colore, promozione e immagine dell’Italia nel mondo». L’appuntamento è per le 20,30.