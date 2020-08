«Come il suono dei passi sulla neve» il libro d’esordio di Nunzio Savino

«Come il suono dei passi sulla neve» segna l’esordio letterario di Nunzio Savino. Edito da Planet Book, il libro sarà presentato sabato 29 agosto alle 18,30 nella Vedetta sul Mediterraneo. A dialogare con l’autore sarà la psicologa e psicoterapeuta Mariangela Demola, con letture di alcuni brani affidati a Ileana Spezzacatena, presidente dell’associazione Tracce. Il libro verte su un ragazzo, Lorenzo, che vive un’esistenza simile a quella di altri, con una valigia colma di sogni e scommesse. In un afoso giorno di agosto, un’inaspettata novità stravolge la sua sorte, una di quelle notizie che cambiano il futuro, e da quel momento le difficoltà diventano per lui un macigno troppo grande da sostenere. L’amore, l’amicizia, la musica, la forza di lottare sono le uniche armi che ha per combattere un destino che sembra segnato. L’evento rientra in un programma più vasto dal titolo «I luoghi degli affetti e della parola: il contributo della psicoterapia». Sono previsti gli interventi dell’Assessore alla Cultura di Giovinazzo, Cristina Piscitelli, del Vicepresidente dell’Ordine Psicologi Regione Puglia, Giovanna Teresa Pontiggia e del Presidente dell’Associazione «Vedetta sul Mediterraneo», Nicolò Carnimeo. Interverrà anche Francesca Rutigliano, Psicologa Psicoterapeuta. A coordinare l’incontro sarà Valentina Russo, Psicologa Psicoterapeuta.