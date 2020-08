Il Gamberemo diventa virtuale

«Quest’anno per via dell’emergenza sanitaria e nel rispetto delle disposizioni di legge, non possiamo annunciare “Tutti in Piazza, è in scena il Gamberemo”». Così scrive in un comunicato l’associazione Touring Juvenatium, ideatrice del Palio dei rioni. «Nell’impossibilità di far gareggiare i cento atleti divisi per rioni, la nostra associazione non si è persa d’animo. Ha pensato ad una formula tanto originale quanto innovativa che permetterà a questa manifestazione davvero attesa di svolgersi ugualmente, ma con un format tutto nuovo rispetto alla tradizionale manifestazione». Un format in linea con le possibilità che le moderne tecnologie possono offrire. «Sarà una competizione tutta on-line – si legge nel comunicato - ribattezzato per l’occasione “Gamberemo dei tifosi”. Un modo del tutto nuovo per aggiudicarsi la coppa messa in palio». Come già annunciato, saranno le immagini video a entrare in competizione. Immagini girate dai tifosi delle 5 squadre che rappresentano gli altrettanti rioni della città. «Oggi pomeriggio – questo l’annuncio - dalle ore 18.30, tutti muniti di cellulari e Tablet e collegati in streaming alla pagina di Giovinazzo.tv per seguire lo spettacolo della XXIX Edizione del Palio dei Rioni virtuale e votare per il video più bello e assegnare ad uno dei Rioni la Coppa di questa speciale Edizione del Gamberemo. Le modalità di voto saranno indicate durante la diretta Streaming». Intanto l’associazione ha voluto esporre una serie di banner lungo il muro in via Amedeo, che ripercorrono, per immagini, la storia dei 29 anni del Gamberemo. La storia vista dai tifosi, naturalmente.