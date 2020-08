La festa patronale: liturgie e spiritualità

È il giorno della Madonna di Corsignano, Patrona di Giovinazzo. Come da disposizione dei Vescovi si svolgeranno solo le celebrazioni religiose nel pieno rispetto delle precauzioni per limitare la diffusione del Covid 19. Per questo il Comitato feste patronali ha inteso organizzare i festeggiamenti in modo sobrio. Sobrio nel programma ma al tempo stesso con un carico di spiritualità maggiore rispetto al più recente passato. Per onorare la Patrona questa sera alle 19, il solenne Pontificale sarà trasmesso in diretta televisiva sulle reti di Tv2000 e sulle reti social del Comitato feste patronali. A celebrare sarà il vescovo Monsignor Domenico Cornacchia. Sempre per evitare affollamenti, sono previste altre 4 messe, la prima alle 6,30, le successive alle 8, alle 9,30 e alle 11. Un tocco alla laicità della Festa sarà dato dall’associazione Complessi bandistici di Giovinazzo, che durante la mattinata gireranno per le vie della città, e in serata alle 21, in piazza Vittorio Emanuele con un programma musicale che sarà diretto dal maestro Rocco Caponio. Ad annunciare l’apertura della festa saranno alcuni colpi pirotecnici curati dalla Ditta Palmieri & De Candia di Apricena. La stessa ditta curerà lo spettacolo pirotecnico che andrà in scena alle 22. «Nonostante le apparenze – ha dichiarato il presidente del Comitato feste patronali, Gaetano Dagostino – la celebrazione per la Santa Patrona mantengono tutta la spiritualità che merita. Come Comitato abbiamo dato il meglio anche in questa occasione e nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia. Forse tutto il percorso che ci ha portato alla giornata odierna è stato più emozionante. Abbiamo dedicato ogni giorno della novena ad una associazione o a una categoria professionale diversa. Agli ammalati e ai volontari, alla gente di mare, agli emigranti e al lavoro,alle forze armate e alla donazione di sangue, ai giovani e allo sport. E sono stati sempre momenti di grande partecipazione». Le celebrazioni si chiuderanno ufficialmente domani in Cattedrale con la Giornata del ringraziamento.