Mina e Battisti secondo l’orchestra Metropolitana

«Lucio & Mina – synphonic memories». È questo il titolo dello spettacolo che andrà in scena questa sera in piazza Vittorio Emanuele. Ad esibirsi saranno Francesca Leone, Luciana Negroponte, Beppe Delre e Savio Vurchio. Saranno accompagnati dalla Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari che nel giro di pochi gironi torna a Giovinazzo per l’omaggio a due dei più grandi protagonisti della musica leggera italiana. L’orchestra sarà diretta da Vito Andrea Morra che ha anche curato gli arrangiamenti. Guest star della serata saranno Guido Di Leone alla chitarra e Francesco Lomangino al sax tenore. Lora prevista per l’inizio della manifestazione è fissata per le 21.