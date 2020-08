Alla scoperta dell’agro giovinazzese con un click

La tradizionale cicloturistica organizzata dalla Touring Juvenatium, quest’anno a causa del Covid 19 non potrà svolgersi. O meglio, quella che sarebbe stata la XXII edizione di «Andando per casali» diventa virtuale. Per dare comunque ai numerosi appassionati della manifestazione, la sensazione di andare ancora una volta alla scoperta dell’agro giovinazzese. Una «passeggiata» via web che si spingerà in tre diversi luoghi mai raggiunti pedalando, perché troppo lontani dal centro abitato. Per l’esattezza Torre Sant’Eustachio, Torre del Tuono, entrambi i siti sono immersi tra gli ulivi, e Casino San Martino, lungo la provinciale per Terlizzi. I soci della Touring hanno voluto raggiungere i tre luoghi per filmarli e farne una sorta di documentario, commentato dalla guida turistica dell’associazione, Nunzia Stufano. Le immagini potranno essere «viste» dalla pagina ufficiale facebook della Touring oppure dal loro sito dalle 10 di sabato 8 agosto.