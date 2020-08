La storia del cinema questa sera al piazzale dell’aeronautica Militare

È forse l’ultimo dei grandi illustratori di locandine per il cinema ancora in vita. Un genio che ha creato manifesti che hanno fatto la storia mondiale del cinema. È Renato Casaro autore di una infinità di capolavori che hanno ben sintetizzato pellicole dirette da Sergio Leone, Franco Zeffirelli, Claude Lelouch, solo per citarne alcuni. Casaro sarà questa sera a Giovinazzo per partecipare alla proiezione del docu-film «L’ultimo uomo che dipinse il cinema», di Walter Bencini. È la biografia del Maestro, un viaggio nel tempo e nel mondo del cinema che parrebbe non esistere più, un film che si interroga sul valore artistico dei manifesti cinematografici. Ma è anche una raccolta di testimonianze di Carlo Verdone, Dario Argento, Cecchi Gori, Terence Hill, che ruotano intorno all’arte di Casaro. La proiezione rientra nel ciclo di «Cinema sotto le stelle», iniziata lo scorso anno e poi interrotta per il Covid, voluto dall’amministrazione comunale e in particolare dall’assessore alla cultura Cristina Piscitelli. «Mai come in questo momento – ha affermato il sindaco Tommaso Depalma - dopo il vuoto che ci ha lasciato Ennio Morricone, avere un personaggio del calibro di Casaro che ha fatto la storia irripetibile del cinema mondiale, perché nell’era digitale non avremo più queste mani strepitose e questa creatività straordinaria, è un’occasione unica per illuminare i nostri occhi. Quindi, un personaggio come Casaro è da tenere stretto come un tesoro e avere qui a Giovinazzo uno degli ultimissimi grandi artisti del cinema è per me motivo di grande orgoglio soprattutto perché Casaro si ritiene un giovinazzese di adozione e ha sposato perfettamente il nostro modo di intendere la vita e soprattutto i rapporti umani. Perciò invito tutti a venirlo ad ascoltare». L’appuntamento è alle 20,30 sul piazzale Aeronautica Militare. Con Casaro, che commenterà le immagini del film, ci sarà anche Alberto Ponno, aerografista di livello internazionale. I due hanno ideato la locandina della serata. In caso di cattivo tempo, l’evento si sposterà nell’auditorium Don Tonino Bello.