Gianni Antonio Palumbo presenta il suo libro all'Odeion

Sarà presentato oggi martedì 28 luglio alle 19.00 il romanzo di Gianni Antonio Palumbo dal titolo "Per Luigi non odio né amore" presso la Fondazione socioculturale "Defeo Trapani", nell'Auditorium Odeion.

Durante l'incontro Mariapia D'Attolico, psicologa e psicoterapeuta, dialogherà con l'autore mentre Tania Adesso curerà le letture.

Il romanzo, definito «una fiaba nera che cattura gradatamente sino al sorprendente finale», è ambientato a Candevari, cittadina immaginaria della provincia brindisina, nel 1978, anno tragico per la storia d'Italia.

Ad ospitare la presentazione sarà la Fondazione "Defeo Trapani" operante a Giovinazzo da maggio 2019.



Lo scrittore Gianni Antonio Palumbo, molfettese, è docente di latino presso il Liceo "Matteo Spinelli" ed è anche direttore artistico della "Notte bianca della Poesia", redattore di Quindici e di "Luce e Vita", poeta, autore teatrale e romanziere.



Tra le sue opere spiccano l'edizione delle Rime di Isabella Morra per la Stilo (2019) ed il romanzo "Per Luigi non odio né amore" (2020).