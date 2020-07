Proloco: nominato il nuovo direttivo

Dopo il periodo in cui Aldo Marziani ha retto la presidenza delle Proloco come facente funzione, la riunione dei soci ha espresso le proprie volontà, indicando i nomi del nuovo direttivo del sodalizio. Direttivo che si è insediato il 16 luglio scorso dopo che qualche giorno prima, il 5 luglio si erano tenute le votazioni per attribuire tutte le cariche sociali. Gli eletti consiglieri sono Martini Francesco Paolo, nominato presidente dell’associazione, Palmiotti Giuseppe, come vicepresidente, e Puglisi Nunzio come segretario. Marzella Aurora, Carbone Ilaria, Picerno Federica, Marziani Osvaldo Maria saranno nel consiglio direttivo come consiglieri. Inoltre è stata nominata come tesoriera, Elena De Pascalis. Il collegio dei probiviri sarà composto da Antonio Galizia, Angelo De Pascalis e Francesco Saracino, mentre il collegio dei revisori dei conti sarà composto da Renato De Santis, Francesco Saverio Daconto e Luigi Monticelli. Il nuovo direttivo reggerà la Proloco per il quadriennio 2020 – 2024.