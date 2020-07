Nuove targhe e una pietra d’inciampo per Angelo Ricapito

«Chi passa di qui sappia chi era Angelo Ricapito». Così recita il comunicato diramato dalla sezione di Giovinazzo dell’Anpi, l’associazione dei Partigiani italiani, che il 14 luglio ha voluto scoprire le nuove targhe toponomastiche e una pietra d’inciampo, sulla strada che porta il nome della Medaglia d’oro al valor militare. La cerimonia nel 76esimo anniversario della morte del partigiano giovinazzese, avvenuta sulle montagne che circondano Arezzo, per mano delle truppe nazifasciste in ritirata. L’Anpi giovinazzese per l’occasione ha voluto ringraziare Pasquale Martino, storico e studioso della Resistenza, intervenuto per ricordare la figura di Angelo Ricapito, il sindaco di Giovinazzo Tommaso Depalma, che ha condiviso l’impegno a mantenere viva la memoria della Resistenza e i valori dell’antifascismo. Alla cerimonia sono intervenute anche le rappresentanze Anpi di Bitonto e Molfetta e l’associazione Led che ha promosso la ricostruzione storica su Angelo Ricapito, riportata in uno scritto curato da Domenico Mortellaro.