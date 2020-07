«Madri gotiche», la storia della malattia in un libro

«Sono nata guerriera, ma non sapevo a quale esercito appartenessi. Poi, il 3 settembre del 2007, mi sono risvegliata dall'anestesia e ho preso atto, nella maniera più brutale, che la felicità è qui e ora. Aspettiamo, aspettiamo con ansia che qualcosa accada e poi comprendiamo che il meglio è già passato e non ce ne siamo accorti. Ma io non posso permettermi che vada così, perché ho una probabile scadenza e devo far girare le cose. Non ho paura per me: so che sto dando il massimo per affrontare questa battaglia che non ho chiesto di combattere. Vivrò al meglio quel che resta del giorno. Dopo sarà quel che sarà. Guardo avanti e guardo indietro e visto che si sono presi poco cura di me nella mia infanzia, ho deciso di prendermi cura di una zia malata nel corpo e nella mente, anche se non so bene cosa fare per lei. Intendo raccontare la sua storia e la mia». È quanto di legge nella presentazione del libro «Madri gotiche», di Patrizia Busacca edito da Linea Edizioni, che sarà presentato il 17 luglio a Santo Spirito nell’auditorium della chiesa dello Spirito Santo alle 18. L’evento è organizzato da «La forza delle donne» in collaborazione con l’associazione giovinazzese «Progetto Socrate» per il ciclo «Incontri con l’autore». È la storia della Busacca, giornalista e scrittrice, ammalata di cancro, della sua lotta con la malattia. Il libro è curato dal marito, Alessandro Bencivenni, che per l’occasione dialogherà con Krizia Colaianni, presidente dell’associazione organizzatrice, a cui si uniranno Savino Alberto Rucci di «Progetto Socrate» e Angela Noviello di «La forza delle donne». Sono previsti gli interventi di Vincenzo Brandi del Municipio 5 e dell’onorevole Francesca Galizia.