Martedì la commemorazione di Angelo Ricapito, partigiano giovinazzese

Angelo Ricapito, partigiano giovinazzese, martire della Resistenza e per questo Medaglia d’oro al valor militare con Decreto del Presidente della Repubblica nel 1947. Sarà ricordato martedì prossimo, 14 luglio, alle 19,30, nel 76esimo anniversario della sua morte, avvenuta ad Arezzo nel 1944. Aveva 21 anni.

La commemorazione avverrà, a cura della sezione giovinazzese dell’Anpi, l’associazione dei Partigiani d’Italia, nella via che porta il suo nome. «Vice comandante di Brigata partigiana in riconoscimento del valore dimostrato nei momenti pia critici della lotta, sfidò per oltre dieci mesi la morte tesa in agguato. Dopo un violento combattimento protrattosi per alcuni giorni contro soverchianti forze nemiche, rimasto isolato con pochi uomini a sostenerne l'attacco, riusciva a sganciare i superstiti e ad attraversare con essi la linea del fronte portando prigionieri e bottino. Volontario per rischiosa missione presso la sua Brigata nuovamente impegnata dal nemico, assolveva il compito fra gravi pericoli e, accerchiato col suo comando, dopo eroica lotta, cadeva nelle mani dei suoi aguzzini. Sottoposto a barbare torture non faceva alcuna rivelazione ed il suo corpo piagato e straziato veniva sepolto ancor vivo, elevando col suo martirio la morte ad inno di gloria». Questa la motivazione con cui è stata conferita la medaglia d’oro al partigiano giovinazzese.

A rendergli omaggio nell’anniversario del suo martirio, saranno il presidente locale dell’associazione, Michele Cipriani, insieme al sindaco Tommaso Depalma, al presidente del Consiglio comunale, Alfonso Arbore, al Coordinamento Regionale Antifascista (CGIL, ARCI, LIBERA, ANPI) e l'Associazione LED. La manifestazione sarà incentrata sull'esposizione alla cittadinanza delle nuove targhe toponomastiche a lui dedicate. Il rappresentante provinciale di ANPI Bari, Pasquale Martino, studioso e scrittore di numerose pubblicazioni sul tema dell' antifascismo, illustrerà, grazie ad alcune note biografiche, la figura di Ricapito.