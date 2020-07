Il sindaco Depalma al «Libro possibile» di Putignano

Una rete ciclabile regionale continua e uniformemente diffusa sul territorio, integrata con i percorsi nazionali e internazionali, e la definizione di itinerari che valorizzino quelli già attivi o programmati, privilegiando le strade a basso traffico. È questo il piano regionale delle ciclovie della Puglia, approvato nel febbraio scorso, che prevede la realizzazione di ben 16 piste ciclabili che assumeranno nomi che in qualche modo ricordano le più famose vie dei pellegrini. Una rete ciclabile che si svilupperà come luna tela di ragno lungo tutta le regione. Giovinazzo rientra nella ciclovia che assume il nome di «Adriatica», che, partendo dal Gargano, attraverserà la Puglia lungo, appunto, la costa Adriatica Tutto il progetto è racchiuso in un libro, «Piano regionale delle ciclovie di Puglia» il titolo, edito da Adda e proposto da Asset Puglia, l’agenzia per lo sviluppo ecosostenibile del territorio. Il libro sarà presentato questa sera a Putignano, nell’ambito della XIX edizione del «Libro possibile». Sarà il direttore generale di Asset, Elio Sannicandro a presentarlo insieme al presidente della Regione, Michele Emiliano e al sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma. La particolare formula della manifestazione putignanese, prevede che la presentazione del libro avvenga alle 23,15 a Cala Ponte – banchina Puglia 365.