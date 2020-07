«Le parole del romanipè» il primo dizionario in lingua romanì

«Aver contribuito, personalmente e a nome dell’associazione che rappresento, alla realizzazione del primo dizionario polinomico della lingua romanì, mi onora immensamente». Così scrive Corsina Depalo, presidentessa di «Eugema Onlus» l’Associazione di Volontariato per l'Intercultura, la Disabilità e i Nuovi Stili di Vita, alla vigilia della presentazione del dizionario polinomico della lingua romanì. Un lavoro durato anni condotto dalla stessa Depalo con il prof. Giovanni Agresti, Nazzareno Guarnieri, Santino Spinelli e Diego Di Girolamo. Il dizionario è frutto di un progetto «Le parole del romanipè» messo in campo per dare valore a una minoranza linguistica presente in Italia. Il lavoro sarà presentato martedì 7 luglio a Pescara, e sarà occasione per promuovere una proposta di legge per il riconoscimento della minoranza romanì. A presentarlo sarà Ucri, l’unione della comunità romanès in Italia. «Presto anche a Bari – ha affermato Depalo - ci sarà la presentazione del dizionario polinomico e sociale».