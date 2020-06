A piedi per l’agro giovinazzese

Il Comune di Giovinazzo «sposa» il progetto del Fai, il Fondo per l’ambiente. Domani mattina, con partenza da Torre rufolo, partiranno le escursioni alla scoperta dell’agro giovinazzese a delle sue emergenze storiche e architettoniche. «Siamo molto contenti che il Fai abbia organizzato una giornata alla scoperta delle bellezze del nostro territorio – ha dichiara il sindaco Tommaso Depalma- Speriamo che sia un modo come un altro, osservando tutte la cautele del distanziamento sociale che ancora sono importanti, per tornare a stare insieme e all’aria aperta ripartendo dalla bellezza». Per via dell’emergenza sanitaria quest’anno le «Giornate Fai» si svolgeranno all’aperto, alla scoperta di giardini, ville storiche, sentieri e il territorio più in generale. Il gruppo giovinazzese ha voluto individuare tre diversi temi da scoprire durante l’escursione. Il primo tratto svilupperà il tema dell’acqua e alla scoperta dei manufatti realizzati per contenerla. Il secondo tratto sarà dedicato al carsismo con Lama Castello quale esempio più evidente del fenomeno geologico. L’ultimo tratto ripercorrerà i sentieri della fede, andando alla scoperta delle chiese rurali a cominciare da San Basilio. L’itinerario proposto ha una lunghezza complessiva di 11 chilometri da percorrere a piedi con arrivo al punto di partenza, per un tempo stimato di 5 ore. Sono previste tre diverse partenze per altrettanti gruppi di non più di 15 persone. Gli orari sono alle 8 per il primo turno, alle 8,15 per il secondo. Alle 9 per l’ultimo turno.