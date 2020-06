Annullato il Corteo storico e la sagra del fiorone

La 53esima edizione del Corteo storico, fiore all’occhiello della Proloco di Giovinazzo, è rinvita al 2021. Così come è rinviata al prossimo anno la XI edizione della sagra del fiorone. «Con grande dispiacere e a causa del protrarsi della precaria situazione sanitaria per la pandemia da Covid19, il direttivo dell'associazione ha preso questa decisione». Questa la nota con la quale vengono annunciate ufficialmente le decisioni del sodalizio.

I due eventi annullati vanno ad aggiungersi a tutti gli altri già cancellati, sempre a causa del coronavirus e quindi per le difficoltà a mettere in campo tutte le misure di sicurezza necessarie per fronteggiare la diffusione del contagio. La Proloco fa però sapere che «le manifestazioni minori programmate potrebbero svolgersi in sicurezza e nel rispetto dell’ordinanza regionale n. 255»