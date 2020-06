Concluso con un video il «Progetto lettura» della Don Saverio Bavaro

È sembrata essere stata una prova generale in vista della pandemia che era di là da venire, l’avvio del progetto lettura realizzato con Monica Priore, scrittrice di origini pugliesi, la dirigente scolastica Giovanna Domestico e le docenti della scuola elementare Don Saverio Bavaro, in collaborazione con la cartoleria Mary Poppins. A gennaio infatti il primo incontro, si è tenuto via skype, proprio nella sede dell’esercizio commerciale. Una teleconferenza che è stata l’avvio del progetto destinato agli alunni della seconde classi delle sezioni «A» e «B». Poi, per il contenimento del contagio da Covid 19 e la conseguente chiusura delle scuole, gli incontri telematici sono diventati prassi. Fino alla conclusone del progetto, programmato per i primi giorni di giugno, che avrebbe visto la scrittrice incontrare gli alunni. Appuntamento «in presenza», come adesso si dice, rimandato a data da destinarsi, ma che comunque ha avuto luogo virtualmente. Il progetto ha previsto la lettura de «Il grande salto», libro scritto dalla Priore per la Youcanprint, che racconta la storia di un delfino nato con un difetto nella pinna di coda. Una menomazione che rende difficoltoso l’approccio e il gioco del piccolo delfino con i suoi simili,che pur di essere «al passo», cerca di nascondere il suo handicap, sognando allo stesso tempo la normalità. Questo sogno diventerà poi realtà grazie a incontri inaspettati e grazie alla sua reazione e alla fiducia in se stesso acquisita, che infine gli fa spiccare il grande salto. Il libro, oggetto del progetto, altro non è che una metafora delle imperfezioni che tutti vorremmo combattere per assomigliare agli altri. Narrare quindi, attraverso le favole e le immagini le diverse abilità, è stato il cuore del progetto lettura, che per conclusione ha avuto la realizzazione di un video realizzato dagli alunni con l’aiuto delle maestre de Candia Susanna, Casaburi Caterina, Castro Maria, Papapicco Angela , de Ruvo Antonella, Depalo Giuseppina, visibile sul canale youtube https://www.youtube.com/watch?v=xh3wsQte_4o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ECmxA7B62PeGnyNEEfOVFRethdNhbo586Eav091Snt9eOBRqKRv7HBbw