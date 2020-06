Il teatro amatoriale nazionale riparte da Giovinazzo

L’evento è di portata nazionale. La «Fita», la Federazione italiana teatro amatoriale, riparte da Giovinazzo. «È in assoluto il primo evento in Italia dopo il lungo periodo di lockdown- ha affermato Annamaria Carella, presidente regionale della Fita – Il teatro italiano riparte da Corte Meraviglia con un evento fortemente voluto da Vito Maselli, proprietario della struttura. Ripartiremo nella notte a cavallo tra il 14 e il 15 giugno. Alla mezzanotte e un minuto, celebreremo la riapertura al pubblico delle sale teatrali e cinematografiche, con uno spettacolo dal titolo “I favolosi anni 60”, messo in scenda dalla compagnia Thea3 di Bari». Sarà il «Capodanno del Teatro», così come recita la locandina di presentazione, proprio a indicare una nuova vita per questa forma artistica che dovrà fare i conti con le restrizioni ancora in corso per evitare contagi. E la scelta di Corte Meraviglia è logica conseguenza. La struttura, che principalmente offre servizi di ristorazione, ha riadattato i suoi spazi esterni, facendone una sorta di arena per gli spettacoli dal vivo. Spettacoli che però sono destinati ad un pubblico non superiore alle 50 persone, per mantenere il distanziamento sociale. Quindi sarà necessaria la prenotazione. «La Fita, insieme a Corte Meraviglia – ha affermato la Carella – ha organizzato un ciclo di otto spettacoli, uno dei quali destinato ai bambini. Per il primo degli spettacoli, il 14 giugno, i cancelli apriranno per le 22. Insieme aspetteremo la mezzanotte per dare il via ad una nuova stagione del Teatro».