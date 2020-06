Il Gamberemo si trasferisce sul web

Anche la Tour Juvenatium ha deciso di annullare tutte le manifestazioni in programma per l’estate 2020. «Il senso di responsabilità che anima l’associazione – si legge in un loro comunicato – ci ha spinti ad osservare le indicazione del Governo per garantire la salvaguardia della salute delle persone». Non si svolgerà quindi Arte in città, il Touring games, la cicloturistica e soprattutto la festa del Palio e il Gamberemo. Il consiglio direttivo dell’associazione, in alternativa e per tenere vivo lo spirito del Palio dei rioni, ha voluto organizzare un racconto attraverso gli avvenimenti e i fatti che per 28 anni si sono susseguiti. Protagoniste saranno le immagini fotografiche, i video, le raffigurazioni. Un progetto da realizzare in piena sicurezza come sarà altrettanto sicura la proiezione di un filmato che ripercorre quello che sarebbe stato l’itinerario della cicloturistica. Quest’anno avrebbe attraversato l’agro giovinazzese per visitare luoghi storici e inediti rispetto alle scorse edizioni. A commentare quelle immagini, che saranno trasmesse attraverso la piattaforma web, sarà Nunzia Stufano.