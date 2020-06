Annullata la XXV Sagra del Panino della Nonna

È ufficiale. La XXV edizione del «Panino della Nonna» è stata annullata. Lo comunica l’associazione organizzatrice, «I nipoti della nonna» che ha preso la sofferta decisione al termine di una riunione che hanno tenuto lo scorso 31 maggio. «Quella di quest'anno doveva essere una edizione speciale – si legge in un loro comunicato - Volevamo infatti festeggiare degnamente le "nozze d'argento" di questa manifestazione, divenuta un appuntamento irrinunciabile della stagione estiva pugliese. Riteniamo che 25 anni di impegno sociale, di solidarietà, di tutela e valorizzazione del territorio e dei sapori della nostra terra e perché no, senza falsa modestia, di successi e riconoscimenti verso una manifestazione nata nel lontano 1996, meritino la giusta cornice. Purtroppo però l'emergenza Covid-19 non ce ne offre l'opportunità e ci obbliga a questa sofferta decisione». Le ragioni di questa decisione sono ovvie. «La Sagra – si legge ancora nel comunicato - è l'esplosione dello stare insieme, la Sagra è la festa, è la gioia, non c'è Sagra del Panino della Nonna senza "contatto"; ed oggi, giustamente, questo sarebbe vietato in ragione delle norme di distanziamento sociale».

Controllore le migliaia di persone che solitamente affollano l’area mercatale in occasione della due giorni dedicata ai sapori di una volta è impresa pressoché impossibile. Ma ci sono anche ragioni organizzative. «Dietro la Sagra – scrive l’associazione - vi è un lungo e complesso lavoro di autorizzazioni, piani di sicurezza, aspetti tecnici e logistici, approvvigionamenti e pratiche amministrative, che in questa emergenza diventano quasi impossibili da affrontare per un gruppo di volontari, pur dediti alla causa. Dunque, seppur a malincuore, la nostra "macchina organizzativa" è costretta ad andare in "folle"». Una sospensione che è anche un arrivederci all’agosto del 2021.

«E per quest'anno? – conclude il comunicato -Si sa, le Nonne non stanno mai ferme e come Associazione non vogliamo lasciare "indietro" l'impegno solidale che abbiamo preso in questi 25 anni: cercheremo quindi, con semplici iniziative, nel solco della tradizione, di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza. È la nostra Missione e non può permettersi soste: confidiamo dunque nel vostro supporto, di tutti coloro che in questi anni ci hanno dimostrato affetto e stima».