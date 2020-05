Junior V riparte dal folk

Un taglio netto a capelli e treccine rasta, quasi a voler significare che le influenze reggae nella musica di Junior V, al secolo Vincenzo Stallone, appartengono a una pagina artistica per il momento chiusa. Per approdare in una dimensione più matura e che va verso la piena consapevolezza. È nato così «Odore d’incenso», il nuovo singolo dell’autore giovinazzese, con già un curriculum di tutto rispetto nonostante la sua giovane età. «Ho scritto questa canzone alle 4 di mattina - racconta Vincenzo – fuori pioveva e un incensiere continuava a bruciare dentro la mia stanza. Ho sfogato la rabbia che avevo dentro, o forse era la delusione per un amore consumato dalle incertezze». Come metafore, descritte nel testo del brano, i colori dell’amore e il profumo dell’incenso per raccontare lo stato più intimo del suo animo d’artista. In un crescendo armonico che esplode in un ritornello che trascina l’ascoltatore. Il brano si richiama come genere al folk internazionale, anche se, e questa è una chicca, è scritto e cantato interamente in italiano. A impreziosire il lavoro di Junior V, una produzione di tutto rispetto. Il master del brano è stato realizzato negli studi londinesi della Abbey Road Studios, quelli leggendari dei Beatles, dall’ingegnere del suono Christian Wright, che vanta collaborazioni con musicisti del calibro dei Radiohead, Ed Sheeran, Franz Ferdinand, Blur, artisti molto in auge tra i giovani. Il singolo, che anticipa la pubblicazione di un nuovo album, è accompagnato da un videoclip realizzato dal regista milanese Luca Pischedda con le illustrazioni di Roby il Pettirosso entrambi formati dall’Accademia delle Belle Arti di Brera. «Odore d’incenso» è stato presentato in anteprima esclusiva giovedì su Tgcom24.