I cattolici e la politica

«Per favore mettevi in politica, ma per favore nella grande politica, nella politica con la P maiuscola». Sono le parole pronunciate da Papa Francesco davanti a una platea di 100mila giovani in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dalla fondazione dell’Azione cattolica. Ed è stato lo spunto che il Vescovo Domenico Cornacchia ha voluto usare per scrivere la prefazione al libro di Onofrio Losito «Tempo di aratura» edito da Luce e Vita. Una riflessione su cattolici e politica. «Un percorso in politica non si improvvisa», scrive Cornacchia, ma, come il libro descrive «deve essere un impegno che deve essere caratterizzato da tre parole: vedere, giudicare, agire. Vedere per acquisire consapevolezza, giudicare, secondo un metro più evangelico, agire, sulla base delle conoscenze già acquisite». Il libro sarà presentato il 29 maggio alle 19,30 sui canali social della Diocesi di Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi e Ruvo. Interverranno, insieme all’autore, che è il direttore diocesano per i problemi sociali e del lavoro, il professor Antonio Panico, direttore della sede di Taranto dell’Università Lumsa, e il professor Giuseppe Moro, direttore del dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari.