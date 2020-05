Le nuove tecnologie e la Pastorale

«Mai come nelle settimane passate abbiamo sperimentato la necessità di valorizzare le nuove tecnologie nella pastorale: giornale, sito web, social, dirette streaming, interazione con la diocesi. Ogni parrocchia ha fatto quanto di meglio ha potuto». Intorno a questa riflessione si svolgerà l’ottavo appuntamento della 15esima edizione del «Festival della Comunicazione» voluto dalla Diocesi di Giovinazzo, Molfetta, Terlizzi e Ruvo. Un incontro indirizzato principalmente ai sacerdoti, come aggiornamento del clero.

«Tessuti e testi. Fare pastorale nell’era digitale» il titolo dell’appuntamento che vedrà la partecipazione di mons. Lucio Adrián Ruiz, Segretario del Dicastero per la Comunicazione del Vaticano e Fabio Bolzetta, giornalista TV2000 e presidente WeCa (Webmaster Cattolici). Don Vito Bufi, direttore Ufficio Pastorale diocesano, è chiamato a moderare l’incontro. Mentre Corrado La Grasta, del «Teatro dei Cipis» leggerà il messaggio di Papa Francesco rivolto alla Giornata delle comunicazioni sociali. Non mancheranno i saluti del Vescovo, Domenico Cornacchia. L’evento, come ormai divenuta consuetudine, andrà in onda domani in streaming sulle pagine social della Diocesi, al partire dalle 20.