Prima la super luna poi la cometa: per gli astrofili un mese da ricordare

Dopo la super luna (quella che i nativi americani chiamano la luna dei fiori), che è sorta nella notte tra il 7 e l’8 maggio, il cielo ci regalerà un nuovo spettacolo che gli astrofili non vorranno di certo perdersi. Intorno alla fine del mese, e ancora in giugno, sarà visibile alle nostre latitudini a occhio nudo, la Cometa di Swan (cigno in italiano). Attualmente è visibile nell’emisfero australe, tra qualche giorno, il 13 maggio, raggiungerà il perigeo, la distanza più vicina al nostro pianeta, e qualche giorno dopo la distanza più vicina al Sole, quando presumibilmente sarà al massimo della luminosità tanto da illuminare la Terra. Sarà osservabile dalle parti della costellazione di Perseo. Gli astronomi l’hanno già osservata. È un astro di ghiaccio, di colore verde brillante, la sua coda, lunga, di colore blu. Ma gli stessi astronomi avvertono: «Potrebbe succedere come per la cometa Atlas che si è separata in due parti e quindi diventando poco visibile a occhio nudo. Si sa le comete sono corpi interplanetari tra i più imprevedibili e sorprendenti». Non ci resta che rimanere con il naso all’insù e aspettare.